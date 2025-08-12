HABER

Erzurum 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu şu şekildedir.

Hazar Gönüllü

Erzurum'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu şu şekildedir. Sabah saatlerinde 19°C, gündüz 27°C, akşam 21°C ve gece 14°C beklenmektedir. Rüzgar doğu yönünden 7 km/saat hızla esecek. Nem oranı ise %59 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülmektedir. 13 Ağustos Çarşamba günü sabah 25°C, gece 11°C; 14 Ağustos Perşembe günü sabah 25°C, gece 12°C; 15 Ağustos Cuma günü sabah 26°C, gece 11°C sıcaklıkları tahmin edilmektedir. Rüzgar doğu yönünden 11 km/saat hızla esecek. Nem oranı %57 civarında beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle açık ve sıcak olması, özellikle gündüz saatlerinde sıcaklıkların 25-27°C arasında değişmesi beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmalı, bol su tüketmelidir. Hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceği için, yanlarında hafif bir ceket veya hırka bulundurmaları faydalı olacaktır.

Rüzgarın doğu yönünden esmesi ve nem oranının %57 civarında olması, hava kalitesinin genellikle iyi olacağını göstermektedir. Ancak, sabah saatlerinde nem oranının daha yüksek olmasından dolayı, alerjik reaksiyonları olanların dikkatli olmaları gerekmektedir. İlaçlarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edilir.

Erzurum'da 12-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında açık ve sıcak hava koşulları beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları, bol su tüketmeleri ve hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.

hava durumu Erzurum
