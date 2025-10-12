HABER

Erzurum 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2025 tarihinde Erzurum'da hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6°C, gündüz 8°C, akşam 4°C ve gece 3°C seviyelerine düşecektir. 13 Ekim'de sıcaklık 5°C ila 10°C arasında değişecekken, 14 Ekim'de 3°C ile 15°C arasında bir artış öngörülüyor. Bu süreçte değişken hava koşulları, trafik ve ulaşımı etkileyebilir. Yanınıza yağmurluk almayı unutmayın.

Erzurum 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

12 Ekim 2025 Pazar günü Erzurum'da hava durumu hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu olacaktır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6°C, gündüz 8°C, akşam 4°C ve gece 3°C civarında bekleniyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden 10 km/saat hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı en yüksek 10°C, en düşük ise 5°C olacak. Hafif yağmurlu ve parçalı bulutlu bir gün yaşanması beklenmektedir.

14 Ekim Salı günü hava sıcaklığı en yüksek 15°C, en düşük ise 3°C olacak. Bu gün güneşli bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini dikkate almak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da yararlı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

