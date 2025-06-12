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Erzurum 12 Haziran Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve yer yer bulutlu olacak.

Erzurum 12 Haziran Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, yer yer bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama değerlerine yakındır. Gündüzleri ortalama 19.5°C, geceleri 7.5°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacaktır. 13 Haziran Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 9°C olacak. 14 Haziran Cumartesi günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu gün gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 9°C olacak. 15 Haziran Pazar günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 8°C civarında olacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 14 ve 15 Haziran tarihlerindeki yağışlı günlerde, açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak faydalıdır. Kapalı alanlara yönelmek iyi bir tercih olacaktır. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceği unutulmamalıdır. Sürüş güvenliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Gündüz sıcaklıklarının 20-28°C arasında değişmesi, akşamları ise 8-9°C civarında olması, gündüzleri hafif kıyafetlerle rahat edebileceğiniz anlamına gelir. Akşamları serinlik nedeniyle yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama nem oranı %61'dir. Bu, hava koşullarının genellikle nemli olduğunu gösterir. Bu nedenle, nemden etkilenmemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzu nemli tutabilirsiniz. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve su geçirmez ayakkabılar giymek, olası rahatsızlıkları önleyecektir.

Erzurum'da 12-15 Haziran 2025 tarihleri arasında hava koşullarında değişkenlikler beklenmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu doğrultuda esnek tutmak, konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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