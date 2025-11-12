HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 12 Kasım 2025 tarihinde sağanak yağış bekleniyor. Gündüz 11°C, gece ise -2°C olan hava durumu, yüksek nem oranı ve saatte 15 km rüzgar ile birlikte açık hava etkinlikleri için sorun oluşturabilir. Takip eden günlerde sıcaklıkların düşmesi ve yağışların artacağı öngörülmekte. Bu dönemde uygun giyinmek, su geçirmeyen ayakkabılar ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemli hale geliyor. Hava durumu, açık hava planları için dikkate alınmalıdır.

Erzurum 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Erzurum'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 11°C, gece ise -2°C civarında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için sorun oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 9°C, gece ise 2°C civarında olacak. 14 Kasım Cuma günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. Gündüz sıcaklık 6°C, gece -1°C olarak tahmin ediliyor. 15 Kasım Cumartesi günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 5°C, gece -2°C olacak. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artması, kış koşullarına hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve dış giyim ürünleri kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar giymek vücut ısısını korur. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Planlarını buna göre yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmelerini azaltır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.