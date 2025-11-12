Erzurum 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava sağanak yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 11°C, gece ise -2°C civarında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için sorun oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 9°C, gece ise 2°C civarında olacak. 14 Kasım Cuma günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. Gündüz sıcaklık 6°C, gece -1°C olarak tahmin ediliyor. 15 Kasım Cumartesi günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 5°C, gece -2°C olacak. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artması, kış koşullarına hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve dış giyim ürünleri kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar giymek vücut ısısını korur. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Planlarını buna göre yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmelerini azaltır.