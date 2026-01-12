Tekirdağ’da kar hasreti sona erdi: Beyaz manzaralar

Gece saatlerinden itibaren aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde çatılar, refüjler, parklar ve park halindeki araçların üzeri tamamen karla kaplandı. Sabah saatlerinde beyaza bürünen cadde ve sokaklar, Süleymanpaşa’da kışın tüm güzelliğini ortaya koydu.

Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise sokaklara çıkarak kartopu oynadı, neşeli anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar oluşan manzaraları görüntülerken, sürücüler ise karla kaplanan yollarda dikkatli ilerledi.

Kent genelinde belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA