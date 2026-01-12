HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da kar hasreti sona erdi: Beyaz manzaralar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası kent genelinde beyaz örtü oluşurken, ortaya çıkan manzaralar görsel şölen sundu.

Tekirdağ’da kar hasreti sona erdi: Beyaz manzaralar

Gece saatlerinden itibaren aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde çatılar, refüjler, parklar ve park halindeki araçların üzeri tamamen karla kaplandı. Sabah saatlerinde beyaza bürünen cadde ve sokaklar, Süleymanpaşa’da kışın tüm güzelliğini ortaya koydu.
Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise sokaklara çıkarak kartopu oynadı, neşeli anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar oluşan manzaraları görüntülerken, sürücüler ise karla kaplanan yollarda dikkatli ilerledi.

Kent genelinde belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Tekirdağ’da kar hasreti sona erdi: Beyaz manzaralar 1

Tekirdağ’da kar hasreti sona erdi: Beyaz manzaralar 2

Tekirdağ’da kar hasreti sona erdi: Beyaz manzaralar 3

Tekirdağ’da kar hasreti sona erdi: Beyaz manzaralar 4

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşine kurşun yağdırmadan önceki son paylaşımı ortaya çıktı: 'Kurt darlandı'Eşine kurşun yağdırmadan önceki son paylaşımı ortaya çıktı: 'Kurt darlandı'
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.