Erzurum 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarına ulaşacak. Gece ise 8°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %30 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 24 km/saat civarında esecek. Yağış ihtimali de %13 olarak düşük kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 30°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü 29°C, 16 Ağustos Cumartesi günü ise 27°C seviyelerinde olacaktır. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Cilt koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek de sağlık için faydalıdır. Rüzgarın hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve hafif esintilere karşı hazırlıklı olunmalıdır.