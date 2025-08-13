HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak.

Erzurum 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarına ulaşacak. Gece ise 8°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %30 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 24 km/saat civarında esecek. Yağış ihtimali de %13 olarak düşük kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 30°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü 29°C, 16 Ağustos Cumartesi günü ise 27°C seviyelerinde olacaktır. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Cilt koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek de sağlık için faydalıdır. Rüzgarın hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve hafif esintilere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şaşırtan görüntü! Sadece o alan yanmadıŞaşırtan görüntü! Sadece o alan yanmadı
Yer: Adana! Sıcaktan bunaldı, canından olduYer: Adana! Sıcaktan bunaldı, canından oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti

"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP'li Özlem Çerçioğlu ve 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor

Gökyüzünde eşsiz manzara: Sakarya, Erzincan, Kayseri... Perseid meteor yağmuru nefes kesti

Gökyüzünde eşsiz manzara: Sakarya, Erzincan, Kayseri... Perseid meteor yağmuru nefes kesti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.