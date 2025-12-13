İstanbul Erkek Lisesi'ndeki akran zorbalığı skandalında çarpıcı gelişme!

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi. Yazışmaları gören kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine söyledi.
Sözlü tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü kavgada, 9. sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği iddia edildi. 7 öğrenci sinema odasında feci şekilde darp edildi. Bazı öğrencilerin yüzüne sayısız tokat atıldı, bazılarının ise kafası duvara sürtüldü. Öğrencilerden E.E.A.'nın, yüzüne aldığı darbeler nedeniyle kulak zarı patladı. Boğazı sıkılan E.A.'nın ise vücudunda kızarıklıklar oluştu.
Hızını alamayan 11. sınıf öğrencileri, feci şekilde darp ettiği öğrencileri okulun yakınlarında bulunan bir kafeye götürdü. Burada, darp ettikleri 9. sınıf öğrencilerinin üzerini arayarak öğrencilerin telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el koydular. Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrenciler, ailelerine haber verdi.
Yaşananlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık bir yıldır okul müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Arslan açığa alındı.
