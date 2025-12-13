HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki akran zorbalığı skandalında çarpıcı gelişme!

Türkiye'nin en köklü lisesi olan İstanbul Erkek Lisesi bu sefer skandal iddialarla gündem olmuştu. 9. sınıftaki kız öğrenciler hakkında yazışma yapan ve bunun için grup kuran 7 kişi, 11. sınıflardan bir grup tarafından feci şekilde darp edilmişti. Yaşanan skandalda okul müdürünün açığa alındığı belirtildi.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki akran zorbalığı skandalında çarpıcı gelişme!
Doğukan Akbayır

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi. Yazışmaları gören kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine söyledi.

İstanbul Erkek Lisesi ndeki akran zorbalığı skandalında çarpıcı gelişme! 1

  1. sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları Whatsapp yazışmalarını bahane eden 11. sınıf öğrencileri ise 24 Kasım günü akşam saat 20.00 sularında yazışmaları yapan öğrencilerin okul kampüsü içerisinde kaldıkları yatakhaneyi bastı. 10 kişi oldukları belirtilen 11. sınıf öğrencileri, 9. sınıfa giden 7 öğrenciyi zorla yurttaki sinema odasına götürdü.

İstanbul Erkek Lisesi ndeki akran zorbalığı skandalında çarpıcı gelişme! 2

MUŞTA VE BIÇAK GÖSTERİLDİ

Sözlü tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü kavgada, 9. sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği iddia edildi. 7 öğrenci sinema odasında feci şekilde darp edildi. Bazı öğrencilerin yüzüne sayısız tokat atıldı, bazılarının ise kafası duvara sürtüldü. Öğrencilerden E.E.A.'nın, yüzüne aldığı darbeler nedeniyle kulak zarı patladı. Boğazı sıkılan E.A.'nın ise vücudunda kızarıklıklar oluştu.

İstanbul Erkek Lisesi ndeki akran zorbalığı skandalında çarpıcı gelişme! 3

Hızını alamayan 11. sınıf öğrencileri, feci şekilde darp ettiği öğrencileri okulun yakınlarında bulunan bir kafeye götürdü. Burada, darp ettikleri 9. sınıf öğrencilerinin üzerini arayarak öğrencilerin telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el koydular. Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrenciler, ailelerine haber verdi.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Yaşananlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık bir yıldır okul müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Arslan açığa alındı.

İstanbul Erkek Lisesi ndeki akran zorbalığı skandalında çarpıcı gelişme! 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürpriz ziyaret! Bahçeli ile Ahmet Özer görüştü!Sürpriz ziyaret! Bahçeli ile Ahmet Özer görüştü!
Jandarma kaçak çay ve tütün ele geçirdiJandarma kaçak çay ve tütün ele geçirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akran zorbalığı lise skandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.