Erzurum 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Erzurum 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında, akşam ise 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %66, akşam %36 seviyelerinde olacak.

14 Eylül Pazar günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 7°C civarında seyredecek. 15 Eylül Pazartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 5°C olarak tahmin ediliyor. 16 Eylül Salı günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 7°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 22-25°C arasında değişecek. Akşam sıcaklıkları ise 5-7°C seviyelerinde olacak. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serinlik nedeniyle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar batı yönünden esecek. Düşük nem oranları hava koşullarını etkileyebilir.

hava durumu Erzurum
