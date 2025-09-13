Erzurum 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında, akşam ise 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %66, akşam %36 seviyelerinde olacak.

14 Eylül Pazar günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 7°C civarında seyredecek. 15 Eylül Pazartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 5°C olarak tahmin ediliyor. 16 Eylül Salı günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 7°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 22-25°C arasında değişecek. Akşam sıcaklıkları ise 5-7°C seviyelerinde olacak. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serinlik nedeniyle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar batı yönünden esecek. Düşük nem oranları hava koşullarını etkileyebilir.