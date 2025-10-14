Erzurum 14 Ekim Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C civarlarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 8°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %26, akşam saatlerinde ise %41 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:24, gün batımı saati 17:37 olarak tahmin ediliyor.

Erzurum'da hava koşulları önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 15 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında seyredecek. 16 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 7°C olarak tahmin ediliyor. 17 Ekim Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 4°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Geceleri daha da soğuması muhtemel. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmek önemlidir. Sabahları ve akşamları rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgarlık veya mont gibi ek giysiler faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli havanın tadını çıkarırken akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalıyız. Rahat ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirmek için bu önerilere uyulmalıdır.