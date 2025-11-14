Erzurum 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu, rüzgarlı olacak. En yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık 1°C civarında bekleniyor. Nem oranı %53, rüzgar hızı 2.56 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hava daha da soğuyacak. Hafif yağmurun devam etmesi beklentisi var. En yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık 0°C olacak. Nem oranı %91, rüzgar hızı 2.48 km/saat olarak öngörülüyor.

Pazar günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar daha da düşecek. En yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık -5°C civarında olacak. Nem oranı %63, rüzgar hızı 1.58 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuk ve yağışlı olacağı öngörülüyor. Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir.

Soğuk hava koşullarına karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar giyilmelidir.

Sahip olduğunuz araçları kullanırken yol koşullarının kötüleşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Hızınızı düşürmeli ve güvenli mesafeyi korumalısınız. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Doğalgaz sızıntılarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha sıcak ortamlarda bulunmaları önemlidir. Gerekli durumlarda ek ısınma önlemleri alınmalıdır.