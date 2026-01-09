HABER

Gaziantep'te 10 kişinin öldüğü Bahar Apartmanı davasında 3 sanığa 11 yıl hapis

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde Bahar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 1'i tutuklu 3 sanık 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nda 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması, bugün 1. Ağır Ceza Mahkamesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İ.M.U. ile taraf avukatları katıldı. Sanık İ.M.U, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

10 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU: 3 SANIĞA 11 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa B., Mustafa T. ve İ.M.U'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10'ar gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanık İ.M.U'nun tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa B. ile Mustafa T. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan sanık Ali Çağlayan'a ilişkin dosyanın ayrılmasına karar verildi.

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
