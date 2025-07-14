Erzurum 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında, gece ise 12°C'ye kadar düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 21 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %28, akşam ise %39 seviyelerinde olacak.

15 Temmuz Salı günü hava serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %65, gündüz %32, akşam %63 ve gece %79 seviyelerinde olacak.

16 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 12°C civarında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 23 km hızla esecek. Nem oranı sabah %65, gündüz %32, akşam %63 ve gece %79 seviyelerinde kalacak.

17 Temmuz Perşembe günü sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyden saatte 22 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %65, gündüz %32, akşam %63 ve gece %79 seviyelerinde kalacak.

18 Temmuz Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 13°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı sabah %65, gündüz %32, akşam %63 ve gece %79 seviyelerinde olacak.

19 Temmuz Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 14°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı sabah %65, gündüz %32, akşam %63 ve gece %79 seviyelerinde kalacak.

20 Temmuz Pazar günü sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 15°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı sabah %65, gündüz %32, akşam %63 ve gece %79 seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı düşünülmeli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranları nedeniyle terleme artabilir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir.