Aydın'da mide bulandıran olay! Alkol alıp gelinini taciz etti

Mide bulandıran olayın adresi, Aydın'ın İncirliova ilçesi oldu. İddialara göre T.B. adlı şahıs, annesinin de evde bulunduğu sırada gelinine yönelik tacizde bulundu.

SARILIP ÖPMEYE ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Şahsın, oğlunun eşine sarılıp öpmeye çalıştığı öne sürüldü. Yerel medyada yer alan haberlere göre, T.B.'nin olay sırasında alkollü olduğu da belirtildi.

TUTUKLANDI

Şahsın, evde bulunan annesine de hakaret içerikli sözler sarf ettiği aktarıldı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gelinini taciz ettiği belirtilen T.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.