HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 15 Ekim'den itibaren hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 3°C ile 5°C arasında seyredecek. Rüzgar güney ve güneybatı yönünden eserek 8-20 km hızla esecek. Nem oranı %39 ile %70 arasında kalacak. Yüksek rakım nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalı. Gündüzleri açık hava etkinlikleri için uygun günler sizi bekliyor.

Erzurum 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Erzurum’da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık 13°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 14°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 3°C’ye düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı %39 ile %70 arasında değişecek.

16 Ekim Perşembe günü hava durumu yine açık ve güneşli. Sıcaklık 14°C ile 15°C arasında olacak. Gün içinde sıcaklık 14°C ile 15°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 4°C civarına düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı %39 ile %70 arasında kalacak.

17 Ekim Cuma günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık 15°C ile 16°C arasında. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 16°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı yine 4°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı %39 ile %70 arasında kalacak.

18 Ekim Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Sıcaklık 16°C ile 17°C arasında değişecek. Gün içinde sıcaklık 16°C ile 17°C arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 5°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı yine %39 ile %70 arasında kalacak.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu yüzden, erken saatlerde ve akşamları sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri yapılabilir. Güneş ışığından bu saatlerde faydalanmak mümkün. Rüzgarın güney yönünden esmesi hava sıcaklıklarını artırabilir. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...
Bunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldıBunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.