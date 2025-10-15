Erzurum 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum’da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık 13°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 14°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 3°C’ye düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı %39 ile %70 arasında değişecek.

16 Ekim Perşembe günü hava durumu yine açık ve güneşli. Sıcaklık 14°C ile 15°C arasında olacak. Gün içinde sıcaklık 14°C ile 15°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 4°C civarına düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı %39 ile %70 arasında kalacak.

17 Ekim Cuma günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık 15°C ile 16°C arasında. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 16°C arasında değişecek. Gece sıcaklığı yine 4°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı %39 ile %70 arasında kalacak.

18 Ekim Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Sıcaklık 16°C ile 17°C arasında değişecek. Gün içinde sıcaklık 16°C ile 17°C arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 5°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı yine %39 ile %70 arasında kalacak.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu yüzden, erken saatlerde ve akşamları sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri yapılabilir. Güneş ışığından bu saatlerde faydalanmak mümkün. Rüzgarın güney yönünden esmesi hava sıcaklıklarını artırabilir. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.