Erzurum 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 15-18 Kasım 2025 tarihleri arasında soğuk hava koşulları etkili olacak. 15 Kasım'da sıcaklık 2°C ile 5°C arasında değişecekken, gece -2°C'ye düşmesi bekleniyor. 16 Kasım'da hafif yağmur, ardından 17 ve 18 Kasım'da kısmi güneşli günler öngörülüyor. Bu süreçte don, buzlanma ve yoğun sis riski bulunuyor. Sürücülerin dikkatli olması, tarım yapanların ise gerekli önlemleri alması önem taşımaktadır.

Cansu Akalp

15 Kasım 2025 Cumartesi günü Erzurum'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu, bölgenin tipik kış koşullarını yansıtıyor. Gün boyunca sıcaklıklar 2°C ile 5°C arasında değişecek. Zaman zaman sağanak yağışlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -2°C'ye kadar düşebilir. Bu durum don ve buzlanma riskini artırıyor.

16 Kasım 2025 Pazar günü hava hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 4°C ile -8°C arasında olacak. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4°C ile -11°C arasında seyredecek. 18 Kasım 2025 Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 4°C ile -9°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis ve buzlanma riski var. Sürücüler dikkatli olmalı. Yol koşulları kaygan olabilir. Hızlarını azaltmaları gerekiyor. Yaya olarak dışarı çıkanların doğru ayakkabılar tercih etmesi önemli. Kayma riski nedeniyle dikkatli yürünmeli.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar don riskine karşı önlem almalı. Bitkileri korumak için gerekli tedbirleri uygulamaları gerekiyor. Bu dönemde hava koşullarının hızla değişebileceğinin farkında olmalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmanız, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
