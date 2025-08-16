HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Erzurum 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Erzurum'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C'ye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı sabah %46, gündüz %20, akşam %27 ve gece %49 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 818 hPa, gündüz 820 hPa, akşam 817 hPa ve gece 814 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 17 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklık 27°C, gece ise 14°C olarak tahmin ediliyor. 18 Ağustos Pazartesi günü de gündüz sıcaklığın 27°C, gece sıcaklığının 14°C seviyelerinde olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüzleri açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önerilir. Şapka ve güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketmek, vücut ısısını dengede tutmak açısından önemlidir. Akşam saatlerinde sıcaklık düştüğünde hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle doğu yönüne seyahat edeceklerin rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almaları tavsiye edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
26 yıldır dinmeyen acı: "Biz mi kurtulduk, ölenler mi kurtuldu acaba?"26 yıldır dinmeyen acı: "Biz mi kurtulduk, ölenler mi kurtuldu acaba?"
Dünyada çok az rastlanan olay: Türkiye'de ilk kez görüldü!Dünyada çok az rastlanan olay: Türkiye'de ilk kez görüldü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

Yıldız isimden maç sonu hiç beklenmedik sözler! "Sadece Icardi ve Osimhen yok"

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Düğünde karşılaştı, eşinin eski nişanlısını ekmek bıçağıyla öldürdü

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

Hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları değişiyor!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

31 Mart sonrası 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.