Erzurum 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C'ye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı sabah %46, gündüz %20, akşam %27 ve gece %49 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 818 hPa, gündüz 820 hPa, akşam 817 hPa ve gece 814 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 17 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklık 27°C, gece ise 14°C olarak tahmin ediliyor. 18 Ağustos Pazartesi günü de gündüz sıcaklığın 27°C, gece sıcaklığının 14°C seviyelerinde olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüzleri açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önerilir. Şapka ve güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketmek, vücut ısısını dengede tutmak açısından önemlidir. Akşam saatlerinde sıcaklık düştüğünde hafif bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle doğu yönüne seyahat edeceklerin rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmaları önemlidir. Gerekli önlemleri almaları tavsiye edilir.