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Erzurum 16 Mayıs Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 16 Mayıs Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak.

Erzurum 16 Mayıs Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığının 16°C, gece sıcaklığının ise 6°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar batı-güneybatı yönünden 4.9 km/saat hızla esecek. Nem oranı %33 civarında tahmin edilmektedir.

Erzurum'da hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 17 Mayıs Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında olacak. 18 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu günde gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 5°C olarak öngörülmektedir. 19 Mayıs Pazartesi günü muhtemel sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu günde gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 2°C civarında olacaktır. 20 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 4°C olarak tahmin edilmektedir.

Erzurum'un Mayıs ayındaki iklimi ortalama 8.8°C gündüz ve 3°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 15'tir. Güneşli saat sayısı ise 9'dur.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Erzurum'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava şartlarına uygun giyinmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabı seçilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilebilir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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