Erzurum 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 10°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 33°C'ye, 19 Ağustos Salı günü ise 34°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ağustos ayı boyunca Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklığı 24.2°C, gece sıcaklığı ise 11.4°C olarak kaydedilmektedir.

Bu sıcaklıklar, özellikle gündüz saatlerinde yüksek hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önerilir. Bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması da faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Düzenli aralıklarla su içmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması cilt sağlığı açısından önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda sigara içilmemeli, ateş yakılmamalı ve ormanlık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Bu önlemler, kişisel güvenliğimiz ve çevremizin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
