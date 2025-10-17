Erzurum 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

17 Ekim 2025 Cuma günü Erzurum'da hava durumu şöyle olacaktır. Sabah saatlerinde 10°C, gündüz 17°C, akşam 9°C ve gece 7°C sıcaklık bekleniyor. Gün boyunca hafif yağışlar yaşanması öngörülmektedir. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan, gündüz güneybatıdan, akşam kuzeydoğudan ve gece kuzeydoğudan esecek. Nem oranı sabah %68, gündüz %44, akşam %70 ve gece %83 olarak tahmin edilmektedir.

18 Ekim Cumartesi günü sabah 10°C, gündüz 15°C, akşam 8°C ve gece 5°C sıcaklıklar bekleniyor. Hafif yağışların devam etmesi öngörülmektedir. Rüzgar sabah doğudan, gündüz güneybatıdan, akşam doğudan ve gece güneyden esecek. Nem oranı sabah %73, gündüz %48, akşam %72 ve gece %74 olarak tahmin edilmektedir.

19 Ekim Pazar günü sabah 17°C, gündüz 17°C, akşam 8°C ve gece 5°C sıcaklıklar öngörülmektedir. Bölgesel düzensiz yağmur yağışlarının görülmesi bekleniyor. Rüzgar sabah, akşam ve gece batıdan esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %47, akşam %72 ve gece %74 olarak beklenmektedir.

20 Ekim Pazartesi günü sabah 14°C, gündüz 11°C, akşam 6°C ve gece 3°C sıcaklıklar öngörülmektedir. Bölgesel düzensiz yağışlar devam edecek. Rüzgar sabah, gündüz, akşam ve gece güneybatıdan esecek. Nem oranı sabah %67, gündüz %58, akşam %67 ve gece %67 olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları soğuk ve yağışlı olacaktır. Sabahlara yoğun sis ve don riski olabilir. Sürücülerin dikkatli olması önemlidir. Ayrıca, gündüz ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kalın giysiler ve yağmurluklar giyilmelidir. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin hava için bir ceket almanız önerilir.