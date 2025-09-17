HABER

Erzurum 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Erzurum'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklığının ise 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %63, gündüz %32, akşam %38 ve gece %47 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 18 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 8°C civarında olacak. 19 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 13°C, gece sıcaklığı ise 6°C olarak tahmin ediliyor. 20 Eylül Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı 2°C olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Yüksek rakımlı bölgelerde gündüz sıcaklıkları 20°C civarına ulaşacak. Geceleri sıcaklık 7-8°C'ye kadar düşebilir. Akşam ve gece saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Bu hava koşullarında gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça dolaşabilirsiniz. Akşam ve gece saatlerinde serinlik nedeniyle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olacağı için alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmalısınız. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle ultraviyole (UV) ışınları daha yoğun olabilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmanız cildinizi korumaya yardımcı olacaktır.

