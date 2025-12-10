HABER

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştı! Yıllar önceki 'uyuşturucu' cevabı yeniden gündem oldu

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından dün gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının hemen ardından Ersoy, Habertürk TV'deki görevinden alınmıştı. Olayın gündem olmasının ardından dikkat çeken detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Ersoy'un yıllar önce kendisine yöneltilen 'uyuşturucu' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da yer aldı. Ersoy, "‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, Talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

HABERTÜRK TV'DEKİ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan Ersoy gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra Habertürk TV'deki görevinden uzaklaştırıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

"FİLİSTİNLİ GENÇLERİN İSRAİL TARAFINDAN UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRILDIĞI DOĞRU MUDUR?"

Soruşturma gündemdeki yerini korurken, Ersoy'un yıllar önce sosyal medyada verdiği bir cevap yeniden gündem oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı Ersoy'a "Öncelikle kitabınızı okudum, çok güzel. Filistinli gençlerin İsrail tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı doğru mudur?" sorusunu yönelttiği görüldü.

"UYUŞTURUCU MESELESİ BİRAZ DAHA FARKLI BİR KONU ÜSTADIM"

Ersoy'un da bu soruya, "Çok teşekkür ederim. Uyuşturucu meselesi biraz daha farklı bir konu üstadım" şeklinde cevap verdiği görüldü. Ersoy'un uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması ise ikili arasındaki bu diyaloğu tekrar gündeme getirdi.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda televizyon ekranlarında boy gösteren ünlü spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci gözaltına alındı. Hande Sarıoğlu'nun da ifadesine başvurulmuştu.

Jandarma ekiplerince, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Cebeci ve Acet Sağlık kontrolünden geçirilerek, İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. Cebeci ve Acet ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

