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Erzurum 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle sıcak, bulutlu ve rüzgarlı olacak.

Erzurum 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle sıcak, bulutlu ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklık 16°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C'ye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 16-17 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 19 Mayıs Pazartesi günü, hafif yağmur ihtimaliyle sıcaklık 15°C civarında olacak. 20 Mayıs Salı günü yağış ihtimali %100'e ulaşacak. Bu gün yağmur ve kar karışımı hava koşulları öngörülüyor. 21 Mayıs Çarşamba günü hava açık olacak ve sıcaklık 16°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 20 Mayıs'taki yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerektiğinde esnek olmak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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