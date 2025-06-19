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Erzurum 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Erzurum 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu şöyledir. Gün boyunca parlak güneş ışığı görülecek. Sıcaklıkların 24°C civarında seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6°C'ye kadar düşecek. Bu durum, Erzurum'un tipik yaz havasını yansıtıyor. Gündüzler ılıman, geceler ise serin bir atmosfer sunulacak.

20 Haziran Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 26°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. 21 Haziran Cumartesi günü, hava durumu yine parlak güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. 22 Haziran Pazar günü hava durumu çoğunlukla güneşli. Sıcaklığın 23°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde Erzurum'un yaz mevsiminin tipik özellikleri devam edecek.

Erzurum'da hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları dikkate alınmalı. Gündüzleri hafif bir üst kat giysiyle rahat edilebilir. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın bir giysi veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Cilt koruması için güneş kremi sürmek de önemlidir. Bu şekilde, Erzurum'un yaz havasının tadını çıkarırken, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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