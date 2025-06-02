Erzurum 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında bekleniyor. Bu gün, yaz aylarının başlangıcını simgeliyor.

3 Haziran Salı günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Gün içerisinde sıcaklık 17°C, gece ise 6°C seviyelerine düşecek. 4 Haziran Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18°C, gece 6°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü yine çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı ise 5°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde Erzurum'daki hava koşulları hızlı bir şekilde değişebilir. Özellikle 3 ve 4 Haziran tarihlerindeki yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önem taşır. Planlarınızı buna göre ayarlamak gereklidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymek faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 17-21°C, gece ise 5-6°C civarında olacak. Bu durum, kat kat giyinmeyi ve gerektiğinde katları çıkarmayı kolaylaştırır. Böylece, Erzurum'un değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.