Erzurum 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 20 Ekim Pazartesi günü hava durumu değişken olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 14°C'den başlayacak, en düşük ise 2°C olacak. Salı günü ise hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 13°C ile 0°C arasında değişecek. Çarşamba günü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 12°C ile 4°C arasında olacak. Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olabilir. Sıcaklık 14°C ile 1°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava koşulları değişiklik gösterecek. Salı ve Çarşamba günleri yağış bekleniyor. Perşembe günü ise daha sakin bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Su geçirmez giysiler giymek faydalıdır. Uygun ayakkabılar tercih etmek de önemli. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Rüzgar geçirmeyen giysiler vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gereklidir.