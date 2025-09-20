HABER

Erzurum 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu bulutlu olacak. İşte detaylar...

Erzurum'da 20 Eylül 2025 Cumartesi gününün hava durumu, genellikle bulutlu ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıkları 15°C civarında kalacak. Gece ise sıcaklığın 5°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 17 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %57, gündüz %35, akşam %65, gece %77 olarak değişecek.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının serinlemesi bekleniyor. 21 Eylül Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise -1°C'ye kadar inmesi tahmin ediliyor. 22 Eylül Pazartesi, hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 1°C olarak öngörülüyor. 23 Eylül Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 1°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi dikkat çekiyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi, soğuk havaya karşı dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalı. Gündüz saatlerinde güneşli ve parçalı bulutlu hava, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir.

Rüzgarın kuzeydoğudan esecek olması, açık alanlarda etkisini artırabilir. Rüzgarın şiddetini göz önünde bulundurarak kıyafetler seçilmelidir. Nem oranındaki değişiklikler hava hissiyatını etkileyebilir. Sabah ve akşam saatlerinde daha yüksek nem oranları gözlemlenecek. Bu saatlerde koruyucu kıyafetler tercih edilmelidir. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi, don olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatıyor. Açık alanlarda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler seçmeleri önemlidir.

