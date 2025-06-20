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Erzurum 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak.

Erzurum 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarında, gece ise 7°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama değerlerine yakın. Bölgenin iklimine uygun bir hava durumu yansıtıyor.

21 ve 22 Haziran tarihlerinde benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. 21 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 24°C, 22 Haziran Pazar günü ise 23°C civarında olacak. Bu dönemde yağış olasılığı düşük. Hava genellikle güneşli kalacak.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları göz önüne alındığında, hava koşulları ılıman ve keyifli olacak. Ancak, yüksek rakım ve dağlık yapı hava koşullarını zaman zaman değiştirebilir.

Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Güneş koruyucu ürün kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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