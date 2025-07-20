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Erzurum 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Erzurum'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Erzurum 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava koşulları, kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının ise 15°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 14 km/s olacak. Nem oranı %77 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında değişkenlik öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 32°C, gece ise 15°C civarında olacak. 22 Temmuz Salı günü de benzer yağışlı koşullar geçerli olacak. 23 Temmuz Çarşamba günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik nedeniyle, özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacak. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklık gündüz 25-32°C, akşam ve gece saatlerinde ise 12-17°C arasında olacak. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin hava için ceket almak önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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