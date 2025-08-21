Erzurum 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte olacak. Sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık bu seviyede kalırken, gece sıcaklıkları 9°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı 13 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı gündüz %35, akşam %38 ve gece %60 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30°C civarında ölçülecek. 23 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklık 30°C’ye ulaşacak. 24 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 32°C'ye kadar yükselecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden koruma sağlar. Ayrıca bol su tüketmek, hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek de vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak faydalı olacaktır.