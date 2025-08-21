HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 27°C olacak. İşte detaylar...

Erzurum 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte olacak. Sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık bu seviyede kalırken, gece sıcaklıkları 9°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı 13 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı gündüz %35, akşam %38 ve gece %60 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30°C civarında ölçülecek. 23 Ağustos Cumartesi günü de sıcaklık 30°C’ye ulaşacak. 24 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 32°C'ye kadar yükselecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden koruma sağlar. Ayrıca bol su tüketmek, hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek de vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 ilde operasyon: 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı20 ilde operasyon: 55 kişi yakalandı, 23'ü tutuklandı
TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattıTBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Zincir marketlere Cumhur Reyonu geliyor! 81 ilde geçerli olacak, hepsi maliyetine yakın satılacak

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

TBMM’deki komisyona damga vuran an! Sağ gözünü çıkarıp öyle anlattı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

Yer Erzincan… Raftingde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Tur sahibi tutuklandı

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.