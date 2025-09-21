HABER

Erzurum 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 21 Eylül 2025 Pazar günü, kısmen güneşli ve serin bir hava bekleniyor.

Gündüz saatlerinde sıcaklık 14°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0°C'ye kadar düşecek. Bu dönemde gündüzleri hafif bir mont veya ceket tercih etmek faydalı olacaktır. Akşamları ise daha kalın bir mont veya kaban bulundurmanız gerekli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ısınacak. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 17°C olacak. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 20°C'ye yükselecek. 24 Eylül Çarşamba günü 22°C olması bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü de aynı sıcaklık tahmin ediliyor. Bu artışla birlikte gündüzleri daha hafif kıyafetler tercih edilebilir.

Erzurum'un yüksek rakımı ve dağlık yapısı, hava koşullarının hızla değişmesine yol açabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda ekstra kıyafet bulundurmanızda fayda var.

Erzurum'un dağlık bölgelerinde rüzgarlar daha şiddetli olabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edilmelidir.

