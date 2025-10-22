Erzurum 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk olacak. Sabah sıcaklık 0°C'ye kadar düşecek. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Öğle saatlerinde yerel olarak hafif yağmurlar görülebilir. En yüksek sıcaklık 13°C civarında tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 1°C olarak öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 0°C'ye düşecek. Bu durum don olaylarına yol açabilir.

23 Ekim Perşembe günü orta şiddetli yağmurlar beklentisi var. 24 Ekim Cuma günü hafif yağmurların devam etmesi öngörülüyor. 25 Ekim Cumartesi günü havanın az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar gündüzleri 12-13°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 2-3°C seviyelerine inecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağmurlu havalarda su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmeyen dış giyim de ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılmalı. Aksesuarlar rüzgarın etkisini azaltmak için faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun planlar yapmak akıllıca. Açık hava etkinliklerini yağmursuz günlere denk getirmek, konforlu bir deneyim sunar.