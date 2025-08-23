Erzurum 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 8°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden 14 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %48, gündüz %25, akşam %26 ve gece %49 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 816 hPa, gündüz 814 hPa, akşam 813 hPa ve gece 814 hPa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 24 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 32°C olması öngörülüyor. 25 Ağustos Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı 5 km/saat ile 7 km/saat arasında değişecek. Nem oranının ise %40 ile %47 arasında seyretmesi düşünülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, aşırı güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu durum, vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması, açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak faydalıdır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olacaktır.