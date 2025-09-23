Erzurum 23 Eylül Salı hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu oldukça sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında. Gece ise -1°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Hava genellikle güneşli geçecek.

Sonraki günlerde hava durumu değişmeyecek. 24 Eylül Çarşamba günü 22°C bekleniyor. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık yine 22°C olacak. 26 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 19°C seviyelerine gerileyecek.

Bu dönemde hava koşullarının güneşli olması dikkat çekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacaktır. Bu nedenle, sabahları ve akşamları giyinmeye dikkat etmek önemli. Gün içinde ise güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş kremi kullanımı önerilir. Şapka takmak da faydalı olacaktır.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Yaşlılar ve çocuklar için uygun giyinmek şarttır. Gün içerisinde sıcaklık artacak. Bu durumda bol su içmek önemlidir. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.