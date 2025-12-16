HABER

Niğde’de narkotik operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 12 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 130,72 gram toplam uyuşturucu madde, 80 adet sentetik ecza, 4 adet hap, 1 adet aseton ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

