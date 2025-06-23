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Erzurum 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 23 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Erzurum 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 23 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 9°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %58 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 24 Haziran Salı günü sıcaklık 23°C'ye yükselebilir. 25 Haziran Çarşamba günü ise 27°C’ye kadar çıkabilir. Gece sıcaklıkları 10°C ile 11°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 12 kilometre/saat civarında olacak. Nem oranı %59 ile %62 arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarını daha da yükseltebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu krem kullanmaları önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir.

Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesi soğuk algınlığı riskini artırabilir. Hassas bünyelerin akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymesi faydalı olacaktır. Gerekirse bir kat daha fazla giyinmek önerilir. Rüzgarın hızının artması durumu da dikkate alınmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olunmalıdır.

Nem oranının yüksek olması, astım ve alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için zorluk yaratabilir. Bu kişilerin hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları veya koruyucu maskeler kullanmaları gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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