Erzurum 24 Haziran Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece ise 8°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Haziran ayı ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin iklimine uygun bir hava durumu sunulacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 25 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 8°C civarında olacak. 26 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. 27 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 9°C civarında olacak. 28 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. 29 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 8°C civarında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak açık ve güneşli olması bekleniyor.

Erzurum'un yüksek rakımı ve dağlık yapısı nedeniyle hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle dağcılık veya açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Yüksek rakımlı bölgelerde gündüz sıcaklıkları ılımandır. Ancak geceleri sıcaklıklar hızla düşebilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler ve ekipmanlar hazırlamak faydalı olacaktır.

Erzurum'da 24 Haziran 2025 ve sonraki günlerde hava koşullarının genel olarak açık ve güneşli olması bekleniyor. Bölgenin iklim özellikleri ve yüksek rakımı nedeniyle hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önerilir.