Erzurum 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 14°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah %64, gündüz %34, akşam %63 ve gece %83 olarak tahmin ediliyor. Basınç değerleri gün boyunca 797 hPa ile 798 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 25 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklığının 31°C'ye kadar yükselmesi ve parçalı bulutlu bir hava hakim olması tahmin ediliyor. 26 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklığının 30°C civarında olması ve çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 30°C seviyelerinde kalması ve kısmen güneşli bir hava durumu öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklık günlerinde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Sıcak hava dalgaları, kalp ve solunum rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu grupların mümkün olduğunca serin ortamlarda kalması ve aşırı fiziksel aktivitelere ara vermesi önerilir.

Hafta sonuna doğru hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklıkları 30°C civarında olacak ve çoğunlukla güneşli bir hava etkili olacak. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 30°C seviyelerinde kalacak ve kısmen güneşli bir hava durumu öngörülüyor.

Hava koşullarına dikkat edilmesi gerekecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin gölgede dinlenmesi ve bol su tüketmesi önemlidir. Cilt koruyucu kullanımına ve şapka takmaya dikkat edilmelidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde hassas grupların korunması önemlidir. Sıcak hava dalgaları, bazı sağlık problemleri için risk oluşturabilir. Bu yüzden serin ortamlarda kalmak ve aşırı aktivitelerden kaçınmak önerilmektedir.

Erzurum'da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlem almak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.