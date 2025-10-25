Erzurum 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C bekleniyor. Gece ise en düşük sıcaklık 2°C civarında olacak. Nem oranı %88. Rüzgar hızı 4.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:31. Gün batımı ise 17:19 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacağı öngörülüyor. 26 Ekim Pazar günü kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 2°C arasında değişecek. 27 Ekim Pazartesi günü daha sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 2°C arasında seyredecek. 28 Ekim Salı günü alçak bulutlar ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 5°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler önem taşıyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Vatandaşların hazırlıklı olmaları gerekiyor. Gün içinde güneşli ve ılıman hava olsa da, sabah akşam kalın giysiler tercih edilmelidir. 26 Ekim Pazar günü beklenen yağışlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bir uyarıdır. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır.

Erzurum'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Ancak, sıcaklıkların düşmesi ve yağışların görülmesi bekleniyor. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri önemlidir. Hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarına karşı avantaj sağlar.