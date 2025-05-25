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Erzurum 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Erzurum 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sıcaklık 23°C civarında seyrederken, gece sıcaklığı 7°C'ye düşecek. Bu dönemde nem oranı yaklaşık %68 olacak. Rüzgar hızı ise 12 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı 25°C'ye yükselecek. 27 Mayıs Salı günü bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı belirtiliyor. Bu günde hava sıcaklığı 20°C civarında olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü hava yine kısmen güneşli olacak ve sıcaklık 23°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. 27 Mayıs Salı günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı buna göre ayarlamanıza fayda sağlar.

Erzurum'un yüksek rakımlı bir bölge olduğunu unutmamak gerekir. Gündüzleri hava sıcaklıkları ılıman olabilir. Ancak akşam ve gece saatlerinde sıcaklık hızla düşebilir. Bu durum, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektirir.

Rüzgar hızının 12 km/saat olması, açık alanlarda rüzgarın etkisini hissedeceğiniz anlamına gelir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, açık alanlarda dikkatli olmak da gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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