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Erzurum 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 31°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Erzurum 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un yaz aylarında alışık olduğumuz değerlerdir.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 31°C olacak. 27 Temmuz Pazar günü de sıcaklık 31°C civarında kalacak. 28 Temmuz Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 32°C'ye yükseleceği öngörülmektedir. Bu sıcaklıklar, yaz aylarında genellikle görülen değerlerdir.

Bu dönemde hava koşullarının sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri gerekmektedir. Yüksek sıcaklıkların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler de vardır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve hafif, açık renkli kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Düzenli olarak su içmek de sağlığı korumak açısından önemlidir.

Erzurum'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü başlayarak önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar ve hassas grupların gerekli önlemleri alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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