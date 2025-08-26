HABER

Erzurum 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve bol güneş ışığıyla geçecek.

Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve bol güneş ışığıyla geçecek. Sıcaklık gündüz 30°C, gece ise 11°C olacak. Rüzgar kuzey yönünden 12 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %57, gündüz %22, akşam %53 ve gece %76 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 27 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 29°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 30°C civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat ile 22 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %14 ile %41 arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu durum, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Rüzgar etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olacaktır.

hava durumu Erzurum
