Erzurum 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 26 Ekim 2025 Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C, gece ise 6°C olacak. Rüzgar batıdan hafif esecek. 27 Ekim’den itibaren hava kısmen güneşli hale gelecek. 29 Ekim'de gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir. Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak ve planları güncellemek önemli. Kalın giyinmek, su tüketimini artırmak sağlığı koruyacak önlemler arasında.

Erzurum'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacaktır. Hava serin olacak. Gündüz sıcaklığın 14°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığın ise 6°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar batı yönünden hafif esecek. Nem oranı %43 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 27 Ekim Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 6°C arasında değişecek. 28 Ekim Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar 17°C ile 7°C arasında seyredecek. 29 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir. Sıcaklıklar 12°C ile -2°C arasında olacak. 30 Ekim Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile -6°C arasında değişecek. 31 Ekim Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile -5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Özellikle 29 Ekim'de beklenen sağanak yağışlar ani hava değişimlerine yol açabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kalın giyinmek, ani soğuk algınlığına karşı korunmanızı sağlayacaktır. Güneşli havalarda güneş koruyucu kullanmak faydalıdır. Bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Erzurum
