HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 26 Eylül Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 26 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Erzurum 26 Eylül Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 1°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %28, akşam ise %44 seviyelerine çıkacak. Gün doğumu saati 06:06, gün batımı saati 18:06 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 27 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 1°C civarında olacaktır. 28 Eylül Pazar günü hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı yine 20°C olurken gece 4°C olarak tahmin edilmektedir. 29 Eylül Pazartesi günü bölgesel düzensiz yağmurların olması muhtemeldir. Bu gün gündüz sıcaklığı 11°C, gece sıcaklığı 4°C olacak. 30 Eylül Salı günü benzer yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor.

Erzurum'un yüksek rakımı ve sert karasal iklimi göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşebilir. Bu nedenle, günün erken saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. 29 ve 30 Eylül tarihlerindeki olası yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Islanmaktan kaçınmak adına uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler ve aksesuarlar kullanmak konforu artıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen pilavcıda içtima! Hulusi Akar 'Dikkat' komutuyla karşılandıFenomen pilavcıda içtima! Hulusi Akar 'Dikkat' komutuyla karşılandı
Resmen tanıtıldı: ChatGPT'ye yeni özellik geldi!Resmen tanıtıldı: ChatGPT'ye yeni özellik geldi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.