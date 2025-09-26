Erzurum 26 Eylül Cuma hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 1°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %28, akşam ise %44 seviyelerine çıkacak. Gün doğumu saati 06:06, gün batımı saati 18:06 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 27 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 1°C civarında olacaktır. 28 Eylül Pazar günü hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı yine 20°C olurken gece 4°C olarak tahmin edilmektedir. 29 Eylül Pazartesi günü bölgesel düzensiz yağmurların olması muhtemeldir. Bu gün gündüz sıcaklığı 11°C, gece sıcaklığı 4°C olacak. 30 Eylül Salı günü benzer yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor.

Erzurum'un yüksek rakımı ve sert karasal iklimi göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşebilir. Bu nedenle, günün erken saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. 29 ve 30 Eylül tarihlerindeki olası yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Islanmaktan kaçınmak adına uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler ve aksesuarlar kullanmak konforu artıracaktır.