Aracında silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hastanelik oldu

Samsun'da dolmuş minibüs içinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hastanelik oldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Canik ilçesi Dereler Mezarlığı'nın alt kısmında meydana geldi. Dolmuş minibüs şoförü Murat A. (36), seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.

3 KURŞUN İSABET ETTİ

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

