Erzurum 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, bulutların arkasında kalan güneş ışığıyla geçecek. Gündüz sıcaklık en yüksek 7°C olacak. Gece sıcaklık ise en düşük -5°C civarında bekleniyor. Nem oranı %72 seviyesinde. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 851.8 mb şeklinde hesaplandı. Gün doğumu 07:07'de, gün batımı ise 16:50'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde belirgin hava koşulları değişecek. 27 Kasım Perşembe günü, parlak güneş ışığı altında gündüz sıcaklık 8°C olacak. Gece ise en düşük -7°C bekleniyor. 28 Kasım Cuma günü, bol güneş ışığı altında gündüz en yüksek 7°C, gece de en düşük -6°C sıcaklık öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi günü, benzer hava durumu devam edecek. Gündüz sıcaklık 6°C, gece ise en düşük -4°C olacak. 30 Kasım Pazar günü, artan bulutlarla gündüz sıcaklık 4°C bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık yine -4°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava soğuyacak. Kalın giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacak. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanarak açık hava etkinlikleri planlamak mümkün. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Planları gerektiğinde güncellemek gerekir. Düşük rüzgar hızı dışarıda vakit geçirmeyi daha konforlu kılacak. Nem oranının %72 civarında olması, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Uygun kıyafet seçimi sağlığı korumasına yardımcı olacaktır. Su tüketimini artırmak da önemlidir.