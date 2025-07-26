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Erzurum 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Erzurum 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Erzurum'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 32°C, gece ise en düşük sıcaklık 12°C civarında olacaktır. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla esecektir. Nem oranı %58 civarındadır.

Pazar günü, 27 Temmuz 2025, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 31°C, gece en düşük sıcaklık 12°C olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar, doğu yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla esmesi beklenmektedir. Nem oranı %57 civarındadır.

Pazartesi günü, 28 Temmuz 2025, hava bulutlu ve güneşli olacaktır. Gündüz en yüksek sıcaklık 32°C, gece en düşük sıcaklık 13°C olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar, doğu yönünden saatte yaklaşık 11 km hızla esecektir. Nem oranı %61 civarındadır.

Erzurum'un Temmuz ayı ortalama sıcaklıkları gündüz 23.4°C, gece 10.7°C olup, nem oranı %59'dur. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 49 mm'dir.

Bu sıcaklık ve nem koşullarında gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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