HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 20°C olacak. İşte detaylar...

Erzurum 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 0°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları önemli değişimler gösterebilir. Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu bunu etkilemektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli olacak. 28 Eylül Pazar günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 20°C civarında sabitlenecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselebilir. 30 Eylül Salı günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları gündüz 16-21°C arasında değişecek. Geceleri sıcaklıklar 0-6°C seviyelerine düşecektir. Özellikle sabah ve akşam serin hava olacağından kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havalarda güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korur.

Sonbahar aylarında Erzurum'daki hava koşulları hızla değişebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek gereklidir. Planınızı buna göre yapmalısınız. Yüksek rakım nedeniyle hava koşulları daha sert olabilir. Özellikle dağcılık veya açık hava etkinlikleri planlıyorsanız dikkatli olmalısınız. Güvenliğinizi ön planda tutmayı unutmamalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!
Tırın çarptığı genç hayatını kaybettiTırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.