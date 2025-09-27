Erzurum 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 0°C civarında seyredecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları önemli değişimler gösterebilir. Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu bunu etkilemektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli olacak. 28 Eylül Pazar günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 20°C civarında sabitlenecek. 29 Eylül Pazartesi günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselebilir. 30 Eylül Salı günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava sıcaklıkları gündüz 16-21°C arasında değişecek. Geceleri sıcaklıklar 0-6°C seviyelerine düşecektir. Özellikle sabah ve akşam serin hava olacağından kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havalarda güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korur.

Sonbahar aylarında Erzurum'daki hava koşulları hızla değişebilir. Hava durumunu düzenli takip etmek gereklidir. Planınızı buna göre yapmalısınız. Yüksek rakım nedeniyle hava koşulları daha sert olabilir. Özellikle dağcılık veya açık hava etkinlikleri planlıyorsanız dikkatli olmalısınız. Güvenliğinizi ön planda tutmayı unutmamalısınız.