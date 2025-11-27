Erzurum 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 8°C civarında seyredecek. Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. Bu gün sıcaklıklar 7°C civarında olacak. Cumartesi günü hava ısınacak. Sıcaklık 8°C'ye ulaşacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Pazar günü ise hava biraz serinleyecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 4°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle Pazar günü için hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların etkili olabileceği bu güne su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler de kullanılmalıdır. Böylece vücut ısısını korumak kolaylaşır. Güneşli havalarda güneş koruyucu ürünler kullanmak da cilt sağlığı açısından faydalı olacaktır.

Erzurum'un kış aylarına yaklaşırken hava koşulları hızla değişebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için bu önemlidir.