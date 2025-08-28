Erzurum 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve kuru olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında. Gece ise sıcaklık 11°C’ye düşecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden 12 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %41, gündüz %14, akşam %35 ve gece %40 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 29 Ağustos Cuma günü sıcaklık 32°C olacak. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 31°C civarında seyredecek. 31 Ağustos Pazar günü de sıcaklık 31°C civarlarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat ile 22 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %14 ile %41 arasında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli havada öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu durum, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Gündüz saatlerinde rüzgarın artması dikkat gerektirir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunmaları için dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.