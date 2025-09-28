Erzurum 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Pazartesi günü sıcaklık 22°C. Salı günü sıcaklık 18°C. Çarşamba günü sıcaklık 18°C. Perşembe günü sıcaklık 18°C. Cuma günü sıcaklık 20°C. Cumartesi günü ise 25°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle güneşli ve serin. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da yararlı olur. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarın. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanızı öneririm.

Hava koşulları stabil olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.